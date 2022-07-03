Лукашенко знову заговорив про "братню Росію" і заявив, що його роль у війні "давно визначена"

Лукашенко знову заговорив про "братню Росію" і заявив, що його роль у війні "давно визначена"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у союзі Білорусі та Росії вже давно створено єдину армію.

Білоруський диктатор наголосив, що він нібито "давно визначив" участь Білорусі у війні РФ проти України.

Про це пише білоруське провладне видання БЕЛТА з посиланням на виступ Лукашенка з нагоди Дня незалежності Білорусі 3 липня.

"Ми єдина країна, яка підтримує росіян у цій боротьбі. А скільки країн з того боку? Майже півсотні, котрі фактично воюють проти Росії в Україні. Щось не складається балансу. І взагалі ті, хто нас дорікають, ви що не знали, що у нас найтісніший союз із Російською Федерацією? З державою, з якою ми будуємо єдину, потужну, незалежну державу – Союзну державу. Де в союзі два незалежні народи", - заявив Лукашенко.

Білоруський диктатор каже, що у союзі Білорусі та Росії "давно створено" єдине угруповання збройних сил, "фактично єдина армія".

"Ви ж це все знали, то чому нас сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом із братньою Росією", - наголосив Лукашенко.

Він підкреслив, що роль Білорусі у війні він визначив уже давно. Мовляв, вони нікому не дозволять стріляти в спину російській людині. Тому ще від першого дня повномасштабного вторгнення Білорусь "зайняла оборону від Брестської фортеці до південних кордонів" для того, щоб нібито "не допустити удару в спину росіянам з боку військ НАТО".

"Вони нам цього пробачити не можуть. І для нас сьогодні це виявилося найважливішим напрямом", - каже Лукашенко.

Він переконаний, що збільшення військ НАТО у Східній Європі потрібне лише для того, "щоб воювати", а Білорусі в такому випадку "треба вистояти".

"І ми робитимемо все для того, щоб вистояти і перемогти, щоб цей сивий курган завжди бачив нашу єдність і розумів, що пам'ять ми не зраджуємо", - сказав білоруський диктатор.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре запевнив, що його держава не прагне воювати в Україні і їй ця війна не потрібна. Водночас Лукашенко заявив, начебто Білорусь "намагаються втягнути у війну в Україні".

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