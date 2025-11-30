Лукашенко "зник" у Омані: офіційні джерела мовчать

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко, прибувши з візитом до Оману, несподівано "зник" з інформаційного поля. Ані офіційні ЗМІ Оману, ані білоруські провладні видання чи пропаганда не висвітлюють перебування диктатора, що викликає запитання.

Неофіційний телеграм-канал прес-служби Олександра Лукашенка повідомив про його прибуття до Маскату 28 листопада близько 19:30 за мінським часом (приблизно 20:30 за місцевим). Втім, досі немає жодної інформації про перебіг робочого візиту — ні в білоруських державних ЗМІ, ні в оманських медіа.

У повідомленні зазначалося, що в аеропорту Лукашенка зустрів президент Оманської інвестиційної агенції Абдульсалам Аль Муршиді. Проте на сайтах цього відомства немає згадок ні про візит білоруського лідера, ні про зустріч із ним. Аналогічно, інформації про прибуття Лукашенка немає на офіційних сайтах МЗС Оману чи монаршої канцелярії.

Ключові оманські ЗМІ — Oman News Agency, Al Watan, Times of Oman, Oman Daily Observer, Muscat Daily, Oman Tribune — також не повідомляли про перебування президента Білорусі в країні.

Прес-служба Лукашенка 29 листопада опублікувала лише три повідомлення: привітання на адресу президента Палестини Махмуда Аббаса з Міжнародним днем солідарності з палестинським народом та співчуття президенту Індонезії Прабово Субіанто через паводки та зсуви на Суматрі.

Напередодні в офіційних повідомленнях було зазначено, що під час візиту до Оману Лукашенко мав намір "предметно обговорити" із султаном Хайсамом бін Таріком аль Саїдом практичні кроки щодо розвитку раніше досягнутих домовленостей і реалізації спільних проєктів у різних сферах. Однак конкретних деталей наразі немає.