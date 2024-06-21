Лукашенко зробив цинічну заяву про євреїв: МЗС Ізраїлю викликало білоруського посла

Білоруський диктатор знову виявив своє упереджене ставлення до євреїв.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у публічній заяві на нараді з чиновниками звернув увагу на велику кількість євреїв в одній із корупційних справ і припустив, що це — невипадково. У МЗС Ізраїлю викликали білоруського посла і висловили офіційний протест проти антисемітських коментарів.

Про це повідомляє ізраїльський телеканал I24news.



Розповідаючи про справу колишнього міністра сільського господарства Ігоря Брило, звинуваченого у корупції, Лукашенко заявив: “Тут є список із 30 підозрюваних. Вибачте мене, я не антисеміт, але більш, ніж половина звинувачених є євреями”.

Після цього він ще більше виявив своє упередження до євреїв, акцентуючи увагу саме на національності обвинувачених, а не на тому, що головний фігурант справи Ігор Брило займав посаду “помічника президента”, тобто був довіреною особою самого Лукашенка.

“Що тут відбувається? Вони (євреї) взяли особливий привілейований статус? Крадуть і не думають про своє майбутнє? У Білорусі всі рівні перед законом. Євреї, білоруси, українці, росіяни, а також поляки”, - заявив білоруський диктатор.

Такі слова викликали швидку відповідь ізраїльського міністерства закордонних справ.

Заступник директора з Євразії та Західних Балкан МЗС Ізраїлю Юваль Фукс викликав білоруського посла, щоб висловити несхвалення Ізраїлю. Фукс заявив, що "заява президента Білорусі є неприйнятною, обурливою і звучить як явний антисемітський коментар".

Ізраїльський телеканал нагадав, що це не перший випадок за останній час, коли Лукашенко дає суперечливі коментарі щодо євреїв.

У грудні минулого року він похвалив Вірменію, заявивши, що її народ розумний, тому що серед нього немає євреїв.

Нагадаємо, Білорусь передала новітнє озброєння Азербайджану, який воює з Вірменію, хоча Білорусь і Вірменія були союзниками у пакті ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) під керівництвом Росії.

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