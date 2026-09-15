Лукашенко зустрівся з делегацією США: про що говорили три години

Джон Коул прибув до Лукашенка / © president.gov.by

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У Мінську 15 вересня в Палаці Незалежності відбулися переговори самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка зі спеціальним посланником президента США Джоном Коулом.

Про це повідомляє «Радыë Свабода».

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Переговори Лукашенка і США: про що домовлялися

За даними пресслужби Лукашенка, переговори тривали три години. У складі американської делегації також були представник Держдепартаменту Крістіан Паніка та радниця Білого дому Сара Раян. Від Білорусі у зустрічі взяли участь прем’єр-міністр Олександр Турчин, голова КДБ Іван Тертель та представник країни в ООН Валентин Рибаков.

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На зустрічі прем’єр-міністр Білорусі Олександр Турчин згадав про 43–44 мільйони доларів «Білоруськалію», заморожені в американському Citibank. Джон Коул відповів, що США вже працюють над розморожуванням цих коштів.

«Зараз ми розробляємо механізм, як це зробити. Щойно отримаємо відповідь від банку, ми негайно вас повідомимо», — зазначив американський дипломат.

Після цього Олександр Лукашенко закликав американську сторону дотримуватися досягнутих домовленостей.

«Єдине, це не вимога, це моє прохання до вас, щоб ми суворо виконували угоду з нашого боку та з боку Сполучених Штатів Америки. Ми досягли багатьох домовленостей щодо наших економічних відносин», — наголосив він.

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Заяви щодо політв’язнів та репресій

Під час обговорення теми звільнення ув’язнених Лукашенко знову стверджував про відсутність політичних переслідувань у країні та заперечив інформацію про те, що замість звільнених людей затримують нових громадян.

«Я відчуваю, що вони переконали і вас. […] Я хочу публічно сказати вам, що це абсолютна неправда. У нас немає такої мети, щоб замість звільнених відправляли до виправних колоній нових людей. У нас немає такої проблеми. Ми цього не робимо і не будемо цього робити. Це наші білоруси. Але якщо хтось із присутніх тут громадян Білорусі та негромадян порушить білоруські закони, ми обов’язково відреагуємо згідно із законом», — заявив Лукашенко.

Він також додав, що білоруська влада «не має абсолютно жодної потреби влаштовувати політичні переслідування, оскільки всі процеси в Білорусі перебувають під контролем».

Що передувало переговорам та яка ситуація з політв’язнями

Напередодні візиту до Мінська, 14 вересня, Джон Коул зустрівся у Вільнюсі з главою МЗС Литви Кястутісом Будрисом. Литовський міністр підтримав гуманітарні зусилля США, але нагадав, що в Білорусі досі багато політв’язнів, а сама країна продовжує допомагати Росії у війні проти України.

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Раніше в інтерв’ю «Голосу Америки» Джон Коул зазначав, що мета його візиту — домогтися нового етапу звільнення людей.

«Ми домоглися звільнення п’ятисот осіб, потім ще близько двохсот було помилувано. Тож реальна цифра становить близько 700-800 осіб. Сподіваюся, що незабаром доведемо її до тисячі», — заявив спецпосланник США.

Водночас правозахисники зазначають, що станом на 15 вересня в Білорусі 912 людей визнані політв’язнями, а затримання й суди тривають. Масово звільняти ув’язнених після перемовин Лукашенка з адміністрацією Дональда Трампа почали у 2025 році, але паралельно в країні проходять нові арешти.

Лукашенко і США — останні новини

Нагадаємо, спецпосланець Дональда Трампа Джон Коул знайшов спільну мову з Олександром Лукашенком через жарти, особисте спілкування та застілля. У Вашингтоні переконані, що саме такий підхід допомог звільнити сотні білоруських політв’язнів.

Навіть президент США Дональд Трамп заявив, що переговори про звільнення п’яти політв’язнів у Білорусі успішно завершилися. Серед звільнених був відомий журналіст, громадський активіст та представник польської меншини Анджей Почобут.

Після цього, Дональд Трамп анонсував зустріч Олександром Лукашенком після «люб’язного» вчинку.

Попри це українські прикордонники наголосили, що Білорусь допомагає РФ атакувати Україну біля кордону з Польщею.

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