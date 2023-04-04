Лукашенко зустрівся з головним розвідником РФ і поскаржився на "дуже серйозні загрози"

Сьогодні, 4 квітня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся із директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним.

Про це інформує пресслужба білоруського диктатора.

Лукашенко і Наришкін обговорили "дуже серйозні загрози".

"У зв'язку з різними подіями у світі, і не остання причина тут і антитерористична, "СВО" (так РФ і Білорусь називають війну проти України – Ред.) – операція, яка змусила нас з усіх боків подивитися на всі структури силового блоку. Як я часто кажу, не було б цього, то треба було б придумати, щоб нас десь підстьобнути. У зв'язку з цим працювати почали активно. Але загрози дуже серйозні. Часом неймовірні", – сказав білоруський диктатор.

Також Лукашенко згадав про затримання нібито "терориста", який "працював під дахом, за вказівкою та наведенням виконував завдання СБУ".

Крім того диктатор розповів, що білоруські силовики виявили "30 пособников" (кого саме, не уточнив. Ймовірно мав на увазі закордонних спецслужб), які нібито планували теракти на території Білорусі.

У зустрічі також бере участь голова КДБ Білорусі Іван Тертель. Наришкін сказав, що у нього з Тертелем "досить серйозні плани".

Нагадаємо, 31 березня самопроголошений президент Олександр Лукашенко звернувся до вого народу із посланням. ТСН.ua зібрав найголовніші тези виступу білоруського диктатора.

Також Лукашенко доручив перевірити бойову готовність білоруської армії. У ЗСУ прокоментували це розпорядження диктатора і оцінили загрозу.

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