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Лукашенко звільнив заступника начальника Генштабу та зробив кадрові перестановки серед командування

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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1184
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Лукашенко звільнив заступника начальника Генштабу та зробив кадрові перестановки серед командування

Фото: Associated Press

Останні кадрові зміни у воєнному блоці Білорусі відбулися 12 січня 2023 року.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив нові кадрові призначення у військовому блоці.

Відповідні укази Глава держави підписав 9 лютого.

Так, Лукашенко призначив полковника Вадима Романіва начальником зв'язку Збройних Сил – начальником управління зв'язку Генерального штабу.

На посаду заступника командувача військ Західного оперативного командування призначено полковника Дмитра Бітного.

Глава держави також звільнив генерал-майора Ігоря Короля з посади першого заступника начальника Генерального штабу та звільнив його з військової служби в запас за віком із правом носіння військової форми одягу та відзнак.

Зазначимо, що останні кадрові зміни у воєнному блоці були 12 січня 2023 року.

Додамо, що за словами білоруського опозиціонера, режим Лукашенка розвалиться раніше, ніж Путіна. ЗСУ на фронті можуть призвести до послаблення режимів Лукашенка і Путіна, а перемога України стане для них катастрофою.

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Дата публікації
Перегляди
1184
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