Лукашенко звинуватив США у тому, що Москва і Київ не сідають за стіл переговорів

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко знайшов причину, через яку, мовля, Україна та агресорка Росія не сідають за стіл переговорів. На його думку, винні Сполучені Штати Америки.

Таку думку заяву Лукашенко озвучив в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія-1".

Самопроголошений білруський президент звинувачує Київ у тому, що нібито Білий діім не дозволяє українському керівництву сісти за стіл переговорів з Москвою. Лукашенко впевнений, що саме так Вашингтон хоче знищити Росію та підібратися до Китаю.

"Якщо ви маєте на увазі керівництво України, то абсолютно точно йому не дають. Американці хочуть одним ударом, одним заходом покласти Європу і через Росію підібратися до Китаю. Природно, розтоптавши Росію", - заявив білоруський "лідер".

Нагадаємо, аналітики RLI вважають, що Росія може ліквідувати Олександра Лукашенка з метою отримати контроль над його військом і скористатися ним у війні з Україною. Анонімні джерела у російському військовому керівництві підтвердили, що Кремль вже ухвалив рішення про ліквідацію Лукашенка.

Читайте також: