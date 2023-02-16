Лукашенко звинуватив Україну у розв'язанні війни та закликав до мирних переговорів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно заявив, що Україна сама спровокувала так звану "СВО", яку проводить Росія.

Про це Лукашенко сказав під час пресконференції у четвер, 16 лютого, передає провладне білоруське видання "Белта".

Білоруський диктатор вкотре пишно виголошував кремлівські наративи про "захист інтересів Росії та російськомовних в Україні".

"Ви кажете вторгнення, а я вважаю, що це не вторгнення, а захист інтересів Росії та тих людей, які там жили, — росіян. Українська влада сама спровокувала російську "спецоперацію", - сказав він.

Звинувативши Україну у розв'язанні війни, Лукашенко закликав до мирних переговорів. Окрім України, другим ворогом для нього є США, які "нахилили Європу, поставили її в позу і роблять із нею все, що хочуть", поскаржився він.

"Хочете миру в Україні — давайте з завтрашнього дня почнемо говорити про світ. І гармати перестануть стріляти. Але ж ви цього не хочете (Захід - ред.). Ви сьогодні винуватці ескалації. Сьогодні гинуть люди. Давайте це зупинимо. Все зараз для цього є. Ні, ви цього не хочете. Європа до цього готова. Вона цього хоче, а американці не хочуть і нахилили Європу, поставили її в позу і роблять із нею все, що хочуть", - придумав таку маячню білоруський диктатор.

Лукашенко 17 лютого зустрінеться із Путіним

Нагадаємо, 14 лютого прессекретар Путіна Дмитро Пєсков анонсували зустріч російського диктатора із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Під час пресконференції білоруський диктатор назвав теми розмови. Це - політика, економіка та оборонна країн. Тому обговорюватимуть спільне угруповання військ, які перебувають біля білоруського-українського кордону.

Додамо, що востаннє Путін та Лукашенко зустрічалися наприкінці грудня 2022 року. у Петербурзі. Там відбувалася неформальна зустріч лідерів держав СНД.

ПАРЄ затверджує трибунал над Путіним і Лукашенком!

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