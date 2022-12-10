Лукашенку мариться, що НАТО хотіло захопити Білорусь і напасти на Росії (відео)

Лукашенко, як може, вигороджує Росію та знімає із неї відповідальність за розв'язану війну проти України.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко свято вірить, що війська НАТО повинні були захопити Білорусь, а потім напасти на Росію з боку Донбасу.
Таку нісенітницю "бульбофюрер" сказав журналісту державного пропагандистського телеканалу "Россия", відео опублікував телеграм-канал "Пул-Первого", який називають близьким до пресслужби білоруського диктатора.
Окрім того, він звинуватив НАТО у підготовці до майбутньої війни, а також у допомозі Україні. Лукашенко, як може, вигороджує Росію та знімає із неї відповідальність за розв'язану війну проти України.
"Вони (війська НАТО - ред.) повинні були після 2020 року вийти на кордони Смоленської області і захопити у нас (Білорусі - ред.) владу та почати війну проти Росії з боку Донбасу. Причиною повинно було стати те, що Росія захопила чужі території. Звідти мала розпочатися війна 2021-2022 року. Росія спрацювала на випередження (йдеться про 2014 рік - ред.). Тому не потрібно Росії дорікати, що вона почала війну", - сказав він.
Нагадаємо, із Лукашенко у Киргизстані стався конфуз. Самопроголошеному президенту Білорусі довелося йти пішки на засідання саміту Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), який відкрився у п’ятницю, 9 грудня.
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