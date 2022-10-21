Лукашенку показали білоруські безпілотники: чи будуть їх застосовувати в Україні (фото)

Лукашенко наголосив, що не хотів би, щоб безпілотники білоруського виробництва воювали в Україні, бо "все-таки свої люди".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав полігон у Брестській області, де співробітники "Держкомвійськпрому" показали йому безпілотники білоруського виробництва та іншу військову техніку.

Про це повідомляє білоруське провладне агентство "БЕЛТА" та телеграм-канал Лукашенка "Пул первого".

Лукашенку показали бойове застосування безпілотних літальних апаратів, а також комплексне бойове застосуванням засобів боротьби з БПЛА та "застосуванням багаторівневої автоматизованої системи управління батальйонною тактичною групою".

Фото: Пул Першого Telegram-канал

Фото: Пул Першого Telegram-канал

На полігоні перед Лукашенком розклали новенькі індивідуальні медичні комплекти для різного виду надання першої допомоги. Їх порівняли з аптечками зразка НАТО.

Водночас Лукашенко заявив, що "індивідуальна аптечка має бути не гіршою за натовську, а навіть кращою".

"Ти ж не просто показуєш в єдиному екземплярі зразок. Будь-який зразок зараз на фронт - і він воює? Не дай боже, мені доповідатимуть, що ти тут показухою займався, - це біда... Хто купує, тому й будемо продавати. Небажано, звичайно, щоб наші зразки воювали в Україні: все-таки свої люди", — заявив Лукашенко.

Загроза Україні з Білорусі

Мінськ від перших днів широкомасштабного вторгнення до України надає агресорці допомогу у війні. Зокрема, територія країни стала плацдармом для запуску по Україні ракет. У жовтні Лукашенко та Путін вирішили спільно розгорнути війська. В ніч проти 15 жовтня з РФ прибув ешелон військових для спільного регіонального угруповання військ.

Політичний експерт Дмитро Васильєв вважає, що Лукашенко був готовий вступити у війну проти України, однак передумав. При цьому він, за проханням Путіна, вже роззброює свою державу, тому наступ Білорусі на Україну з кожним днем стає менш імовірним.

Крім того, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що Росія стягує все більше військ та техніки до українсько-білоруського кордону. Київ стежить за ситуацією біля адмінкордону і готовий реагувати на будь-які загрози з півночі.

Своєю чергою, самопроголошений білоруський президент підігріває чутки про загрозу заявами, що він наразі не має проблем у спілкуванні з Путіним. Мовляв, такими взаєминами, як між ними, не можуть похвалитися інші політики.

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