Лукашенку варто боятися "вагнерівців", яких він приютив у Білорусі - опозиція РБ

За словами опозиціонера, самі білоруси ставляться до найманців з осторогою.

Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку варто боятися найманців із ПВК "Вагнер", оскільки вони можуть забрати у його режиму монополію на насильство у країні.

Таку думку висловив 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко.

Також, за його словами, що самі білоруси ставляться до найманців з осторогою. А тому пропаганда Лукашенка так переконує своїх громадян, що присутність групи "Вагнера" на їхній території є "подарунком долі".

На думку Латушка, білоруське суспільство боїться, що російські найманці можуть почати безкарно вчиняти злочини.

"Уявіть собі, що станеться, якщо люди зі зброєю скоять правопорушення. Білоруські силовики звикли діяти жорстко, але в цьому випадку їхня жорстокість може не спрацювати", – припустив Латушко.

Він розповів, що Лукашенко вже відправляв своїх силовиків до табору, де розташовуються "вагнерівці". Мета - домовитись про співіснування без злочинів.

"Вагнер" у Білорусі

У п'ятницю, 28 липня, до Білорусі прибула 13 колона найманців ПВК "Вагнера", яка рухалася трасою трасою М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів. Загалом у селі Цель, де розташовується табір "вагнерівців", помітили близько 750 одиниць техніки.

Цікаво, що All Eyes on Wagner повідомляє, що очільником "вагнерівців" у Білорусі став Сергій Чубко - уродженець українського міста Чернівці. 45-річний Чубко має прізвисько "Піонер". Він воював у Сирії та Чечні.