Лукашенку ввижається загроза ядерного удару з боку Польщі

Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку ввижається загроза ядерного удару по РБ з боку Польщі.

Таку заяву Лукашенка наводять російські засоби масової пропаганди.

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"Вони (влада Польщі - ред.) вже давно з американцями домовилися, що арсенали будуть у Польщі. Про що це говорить? Що ми стоїмо реально перед атакою тактичною ядерною зброєю. Нам треба вживати заходів, у нас її немає", - заявив "бульбофюрер".

Нагадаємо, що Анджей Дуда в інтерв'ю Gazeta Polska допустив розміщення у Польщі ядерної зброї, але зараз її немає на території Польщі, про що кричить Лукашенко. Він зауважив, що потенційно завжди є можливість взяти участь у Програмі спільного використання ядерної енергії. Польща вже провела переговори із представниками Сполучених Штатів.

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