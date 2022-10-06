Лукашенку ввижається загроза ядерного удару з боку Польщі

Лукашенко заявив, що нібито Дуда уже давно домовився із США про розміщення ядерної зброї на території Польщі.
Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку ввижається загроза ядерного удару по РБ з боку Польщі.
Таку заяву Лукашенка наводять російські засоби масової пропаганди.
"Вони (влада Польщі - ред.) вже давно з американцями домовилися, що арсенали будуть у Польщі. Про що це говорить? Що ми стоїмо реально перед атакою тактичною ядерною зброєю. Нам треба вживати заходів, у нас її немає", - заявив "бульбофюрер".
Нагадаємо, що Анджей Дуда в інтерв'ю Gazeta Polska допустив розміщення у Польщі ядерної зброї, але зараз її немає на території Польщі, про що кричить Лукашенко. Він зауважив, що потенційно завжди є можливість взяти участь у Програмі спільного використання ядерної енергії. Польща вже провела переговори із представниками Сполучених Штатів.
Читайте також: