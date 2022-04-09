Лукашенку зацідили в обличчя під час хокейного матчу (фото, відео)

Лукашенку зацідили в обличчя під час хокейного матчу (фото, відео)

У гравця, який потрапив клюшкою у Лукашенка, "все гаразд".

Олександру Лукашенку під час гри в хокей зацідили по обличчю клюшкою. Курйозний інцидент стався під час сьогоднішнього хокейного матчу в Мінську.

Про це повідомляє провладний Telegram-канал "Пул Першого", публікуючи відео інциденту, який стався під час поєдинку команди Лукашенка із збірною Мінської області 9 квітня.

"У колі вкидання шайба була у 01. Той хотів її, підбивши клюшку, забрати у №7, гравця команди Мінської області. Перший різко повів ключку убік (зберігаючи шайбу), але №7 не влучив по клюшці 01, а влучив по обличчю (Лукашенку. - Ред.)", - йдеться у повідомленні.

У гравця, який потрапив клюшкою у білоруського диктатора, "все гаразд". Лукашенко ж, як свідчать фото, не отримав тяжких травм. Він відбувся лише пластиром на підборідді та щоці.

Лукашенко отримав по обличчю / Пул Першого Telegram-канал

Нагадаємо, раніше Володимир Путін та Олександр Лукашенко вийшли на лід, щоб зіграти в хокей.

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