Лукашенку зацідили в обличчя під час хокейного матчу (фото, відео)

У гравця, який потрапив клюшкою у Лукашенка, "все гаразд".
Олександру Лукашенку під час гри в хокей зацідили по обличчю клюшкою. Курйозний інцидент стався під час сьогоднішнього хокейного матчу в Мінську.
Про це повідомляє провладний Telegram-канал "Пул Першого", публікуючи відео інциденту, який стався під час поєдинку команди Лукашенка із збірною Мінської області 9 квітня.
"У колі вкидання шайба була у 01. Той хотів її, підбивши клюшку, забрати у №7, гравця команди Мінської області. Перший різко повів ключку убік (зберігаючи шайбу), але №7 не влучив по клюшці 01, а влучив по обличчю (Лукашенку. - Ред.)", - йдеться у повідомленні.
У гравця, який потрапив клюшкою у білоруського диктатора, "все гаразд". Лукашенко ж, як свідчать фото, не отримав тяжких травм. Він відбувся лише пластиром на підборідді та щоці.
Нагадаємо, раніше Володимир Путін та Олександр Лукашенко вийшли на лід, щоб зіграти в хокей.
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