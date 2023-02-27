Лукашенку знову примарились "досягнення Білорусі" – похвалився виробництвом "різних типів зброї" (відео)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що попри санкції, Білорусь, не без допомоги Росії, "виробляє різні типи озброєнь, та ще й експортує їх 57 країнам".

Про це Лукашенко заявив на нараді з питань фінансування закупівель продукції військового призначення 27 лютого.

"Хочу зазначити, що, незважаючи на безпрецедентний санкційний тиск, ми виробляємо достатньо озброєння і військової техніки для потреб білоруської армії. Це пов'язано з тим, що все, що нам треба – я маю на увазі зброю, "залізо"– ми запросто отримуємо з Росії. А те, що стосується мікроелектроніки, оптоелектроніки, оптики та іншого – хвала тим, хто зберіг виробництво, що дісталося нам від Радянського Союзу. І таким чином разом із Росією ми можемо виробляти будь-які типи озброєння", - розповів самопроголошений президент.

Лукашенко також похвалився, що Білорусь "успішно розробляє сучасні зразки озброєння" не тільки за тими напрямками, де має "науково-технічний доробок і компетенції", а й освоює "нові затребувані напрямки – реактивні снаряди, артилерійські боєприпаси великого калібру".

Нагадаємо, у неділю, 26 лютого, на військовому аеродромі в Білорусі пролунало два вибухи. Пошкодження міг отримати розвідувальний літак РФ ДРЛВ А-50 ВКС.

Держсекретар Радбезу Білорусі заявив, що у країні можуть мобілізувати 1,5 млн осіб.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що литовці та поляки "хочуть" мати таку ж диктатуру, яку він створив у своїй країні.

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