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Лукашенку знову примарились "досягнення Білорусі" – похвалився виробництвом "різних типів зброї" (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
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Лукашенку знову примарились "досягнення Білорусі" – похвалився виробництвом "різних типів зброї" (відео)

Александр Лукашенко / Фото: Associated Press

Олександр Лукашенко похвалився, що попри санкції Білорусь "виробляє багато зброї".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що попри санкції, Білорусь, не без допомоги Росії, "виробляє різні типи озброєнь, та ще й експортує їх 57 країнам".  

Про це Лукашенко заявив на нараді з питань фінансування закупівель продукції військового призначення 27 лютого.

"Хочу зазначити, що, незважаючи на безпрецедентний санкційний тиск, ми виробляємо достатньо озброєння і військової техніки для потреб білоруської армії. Це пов'язано з тим, що все, що нам треба – я маю на увазі зброю, "залізо"– ми запросто отримуємо з Росії. А те, що стосується мікроелектроніки, оптоелектроніки, оптики та іншого – хвала тим, хто зберіг виробництво, що дісталося нам від Радянського Союзу. І таким чином разом із Росією ми можемо виробляти будь-які типи озброєння", - розповів самопроголошений президент.

Лукашенко також похвалився, що Білорусь "успішно розробляє сучасні зразки озброєння" не тільки за тими напрямками, де має "науково-технічний доробок і компетенції", а й освоює "нові затребувані напрямки – реактивні снаряди, артилерійські боєприпаси великого калібру".

Нагадаємо, у неділю, 26 лютого, на військовому аеродромі в Білорусі пролунало два вибухи. Пошкодження міг отримати розвідувальний літак РФ ДРЛВ А-50 ВКС. 

Держсекретар Радбезу Білорусі заявив, що у країні можуть мобілізувати 1,5 млн осіб.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що литовці та поляки "хочуть" мати таку ж диктатуру, яку він створив у своїй країні.

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Дата публікації
Перегляди
594
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