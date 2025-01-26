Лукашенку знову примарився напад Польщі на Україну: чим і кому він погрожує

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко несподівано пригрозив Польщі, оскільки йому примарилося, що сусідня держава має намір захопити західну Україну.

Про це він заявив білоруським пропагандистам після того, як проголосував на так званих виборах президента, які в неділю, 26 січня, проводять у Білорусі.

Білоруський диктатор стверджує, що Польща проводить агресивну політику щодо Білорусі, претендуючи на її західні області, а також на західну Україну.

“Воювати хочете? Ну, не треба цього робити. Ви готові зайти в західну Україну? Спробуйте тільки. Будете мати тоді справу і з Білоруссю, і з Росією”, - пригрозив Лукашенко своїм уявним ворогам.

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При цьому самопроголошений білоруський лідер почав цинічно захищати цілісність української держави, ніби забувши про свою підтримку окупації Росією частини східних та південних українських областей.

“Не треба лізти в Україну. Західна Україна — це Україна, вона вже ніколи не буде Польщею. Так само, як західна Білорусь”, - сказав він.

Треба сказати, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Лукашенко вже не вперше робить схожі заяви.

Ще в червні 2022 року білоруський диктатор заявив, що, мовляв, "українці ще попросять Росію та Білорусь захистити їх від польської армії". Тоді він теж вигадав, що поляки хочуть "захопити" захід України, щоб оточити Білорусь.

У жовтні 2024 року він знову грізно заявив, що якщо Польща зробить спроби “відтяпати” захід України, Білорусь надасть українцям “підтримку”.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прогнозує, що "2025 року буде якась розв'язка українського конфлікту".

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