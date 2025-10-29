"Лукойл" у паніці продає активи: економіст пояснив, чому санкції Трампа виявились дієвими

Росія, санкції / © iStock

Дональд Трамп завдав нищівного удару по головній артерії російської економіки — нафтовій галузі. Нові санкції США проти гігантів «Роснафта» та «Лукойл» виявилися «дуже ефективними», спричинивши паніку серед російських олігархів та лихоманку на світових ринках.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Економіст пояснив, що попередні обмеження, запроваджені ще Джо Байденом проти «Газпром нафти» та «Сургутнафтогазу», не були настільки болючими.

«Спільно „Лукойл“ і „Роснафта“ — це 55% видобутку і продажу нафти. Разом з третьою, четвертою компаніями, щодо яких санкції вже є давно, це 80 — 85%. Це дуже багато. Трамп дійсно ввів дуже дієві та жорсткі санкції», — наголосив Пендзин.

За його словами, санкції запроваджені не лише проти материнських компаній, але й проти 35 їхніх «дочок».

Першою ознакою того, що санкції справді працюють, стала панічна реакція «Лукойла». Компанія почала терміново позбуватися своїх міжнародних активів.

«Триває активний продаж на Балканах, у Румунії, Болгарії. Там досить велика інфраструктура. Мовиться про заправки, наливні термінали, сховища нафтопродуктів», — зазначив експерт. Це прямий доказ того, що санкції чинять «потужний тиск».

Другим доказом ефективності удару стала миттєва реакція світового ринку. До оголошення санкцій індикативна нафта марки Brent коштувала 60 доларів за барель.

«Сьогодні — 64 долари. Тобто світовий ринок на 4 — 4,5 долари підняв ціну на нафту», — пояснив Пендзин.

Він додав, що покупці, які раніше брали нафту в росіян, зараз активно шукають її в інших місцях. Це збільшує попит, і ціни автоматично йдуть вгору. Водночас, за словами експерта, російська нафта марки Urals сьогодні, навпаки, впала в ціні.

При цьому Держдеп США уточнив, що на два великі нафтопереробні заводи в Німеччині, які формально належали «Роснафті», але з 2022 року перебувають під управлінням німців, нові санкції не розповсюджуються.

Нагадаємо, у Вашингтоні заявляють, що санкції мають змусити Москву погодитися на припинення вогню, хоча розвідка США вважає, що Путін не має наміру зупиняти війну. Очікується, що ефект від санкцій проявиться після 21 листопада, однак без вторинних обмежень вплив на російський енергетичний сектор може бути тимчасовим.