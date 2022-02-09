Луперкалії 15 лютого 2022: як стародавнє язичницьке свято перетворилося на День усіх закоханих

494 року папа Геласій I спробував заборонити Луперкалії.

Луперкалії — це одне з найдавніших римських свят, пастуше свято очищення та родючості на честь бога Луперка, який ототожнювався з Фавном. Це свято відзначалося щороку 15 лютого і, по суті, було предтечею Дня святого Валентина або Дня всіх закоханих. У цьому матеріалі розповімо про це докладніше.

Луперкалії: що це за свято

Історики вважають, що День святого Валентина перегукується з Луперкаліями Стародавнього Риму. Цю думку вперше озвучили в XVII столітті. Луперкалії — свято родючості на честь богині кохання та бога Фавна (Луперк — одне з його прізвиськ), покровителя стад, яке відзначалося щороку 15 лютого.

Вважається, що у стародавньому світі дитяча смертність була дуже високою. У 276 до н. е. Рим мало не вимер у результаті мертвонародження і викиднів. Оракул повідомив, що для підвищення народжуваності необхідний обряд тілесного покарання жінок за допомогою жертовної шкіри. Люди, які з якихось причин мали мало дітей або не мали взагалі, розглядалися як прокляті і вдавалися до містичних обрядів, щоб набути здатності до народження дітей. Місце, де вовчиця, за легендою, вигодувала фундаторів Риму Ромула і Рема, вважалося у римлян святим.

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Щороку, 15 лютого, тут проводилося свято, зване Луперкалії (від латинського слова lupa — "вовчиця"), під час якого в жертву приносилися тварини. З-поміж них шкур виготовлялися бичі. Після бенкету молоді люди брали ці бичі і голими бігли містом, ударяючи пліткою жінок, що зустрілися на шляху. Жінки охоче підставляли себе, вважаючи, що ці удари дадуть їм плодючість та легкі пологи. Це стало дуже поширеним ритуалом у Римі, у якому брали участь навіть члени почесних сімейств. Є свідчення, що навіть Марк Антоній був луперком.

Наприкінці урочистостей жінки теж роздягалися догола. Ці свята стали такими популярними, що навіть коли багато інших язичницьких свят було скасовано з поширенням християнства, цей ще тривалий час існував.

Також однією з культових функцій Луперкалій було відраза від стад вовків. Можливо, Луперк є реліктом древнього культу вовка, що пізніше злився з поклонінням Фавну. Деякі джерела зводять Луперкалії до давньогрецького бога Пана.

Як Луперкалії стали Днем святого Валентина

В 494 Папа Геласій I спробував заборонити Луперкалії. А відзначення дня св. Валентина замінило собою Луперкалії — стародавнє римське свято жіночої родючості, яке припадало на середину лютого.

Водночас історики вважають, що гіпотеза про давньоримське язичницьке коріння Дня святого Валентина не має особливих підстав.

Чи справді саме папа Геласій призначив свято святого Валентина на 14 лютого – неясно. Безперечно, що саме цей тато поклав кінець святкуванню Луперкалій у Римі. Також цей тато пам'ятний тим, що видав декрет, що обмежує ходіння апокрифів і строго визначає рамки біблійного канону. Але немає документів, які дозволяли б стверджувати, що у 496 році папським указом Луперкалії перетворені на День усіх закоханих, а Валентина, котрий віддав за любов своє життя, зарахували до лику святих, але все ж таки згодом язичницьке свято родючості було замінено на День святого. Валентина.

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