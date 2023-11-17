Лувр купив картину за 24 млн євро, яку мали викинути на смітник: у чому її цінність (фото)

Лувр купив картину XIII століття, яку збиралися викинути на смітник, за 24 мільйони євро.

Про це пише The Guardian.

Картина "Христос висміяний" була написана флорентійським художником Чімабуе близько 1280 року. Вважається, що це одна з восьми панелей великого диптиха, п'ять із яких досі відсутні.

Картина прямувала на звалище. Її знайшли на кухні у будинку літньої француженки під час прибирання. Сім'я власниці викликала експерта, щоб перевірити, чи є у домі щось цінне. Вважаючи, що робота може коштувати до 400 000 євро, експерт відправив її фахівцю з мистецтва до Парижа, який заявив, що це справжній Чімабуе.

Картина Чімабуе / Фото: Charles Platiau/Reuters

2019 року Лувр сподівався придбати картину, коли її буде виставлено на аукціоні, оцінна вартість якої складе від 4 до 6 мільйонів євро. Музей програв, коли молот впав на рекордну ціну в 19,5 млн євро, загальна ціна продажу з урахуванням зборів склала 24 млн євро.

Міністерство культури Франції негайно оголосило твір "національним надбанням" та наклало на картину тимчасову заборону на експорт, надавши Лувру 30 місяців на збирання необхідних коштів для її покупки.

Витвір мистецтва має розміри трохи більше 25 см на 20 см і зображує глузування з Ісуса перед його розп'яттям. Вона написана на сухому золотому фоні на дерев'яній панелі з тополі.

Початкова власниця, якій було за 90 і яка переїхала до будинку для літніх людей, не змогла насолодитися раптовим успіхом і померла через два дні після аукціону.

Паризький музей заявляє, що картина доренесансу, яка зараз є однією із найстаріших робіт у його колекції, стане центральним елементом виставки 2025 року після чотирирічних зусиль щодо збереження її у Франції.

Нагадаємо, нещодавно на аукціоні за рекордну ціну продали картину Пабло Пікассо із зображенням його коханки. Це друга за величиною сума, яку віддавали за роботу художника.

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