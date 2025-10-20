Пограбування року в Луврі: що і як злодії винесли з музею, фото, відео та всі версії

Лувр / © Pixabay

У неділю, 19 жовтня, у центрі Парижа скоєно пограбування одного з найвідоміших музеїв світу Лувру. Паризька прокуратура підтвердила початок розслідування за підозрою в «організованій крадіжці та злочинній змові з метою скоєння злочину». За збігом обставин, цього місяця виповнилося сто років від дня смерті Вінченцо Перуджі — скляра, який 1911 року викрав «Мону Лізу». Тоді, після закриття музею, він зняв картину зі стіни, вийняв її зі скла та сховав полотно під своїм одягом.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про пограбування.

Інцидент стався вранці, у години відкриття музею. «Велике пограбування» Лувру здійснили за 7 хвилин, а одну з прикрас, яка була вкрадена невідомими, виявили неподалік музею.

Банда прибула на скутерах, обличчя нападників були закриті. Вони підігнали вантажівку з підйомним ліфтом до стіни музею, розрізали вікно й потрапили до Галереї Аполлона, де зберігалися імператорські коштовності.

Окрім корони Євгенії, злочинці викрали дев’ять предметів із колекції Наполеона Бонапарта і його дружини Жозефіни, серед яких намисто і брошка. Проте унікальний діамант Regent, який зберігався поруч, залишився на місці.

Експерти вважають, що викрадені коштовності навряд чи з’являться на чорному ринку, адже вони занадто впізнавані. Найімовірніше, дорогоцінності замовив приватний колекціонер, який триматиме їх у таємному сховищі.

Довідка: Корона імператриці Євгенії — один із найвідоміших символів французької монархії. Її створили в XIX столітті для дружини Наполеона III. 1988 року коштовність продали на аукціоні за $13,5 млн, а 1992 року вона поповнила колекцію Лувру. Сьогодні її вартість оцінюють у десятки мільйонів доларів.

Це перше за десятиліття настільки зухвале пограбування у Луврі, який вважається одним із найбезпечніших музеїв світу. Міністерка культури Рашида Даті заявила, що уряд уживатиме додаткових заходів безпеки у національних музеях.

«Це не лише напад на культурну спадщину Франції, а й на нашу історичну пам’ять», — сказала вона.

Реакція президента Франції Макрона

Прокуратура у Парижі робить усе можливо, аби притягти до відповідальності тих, хто вчинив пограбування у музеї Лувр. Про це президент Франції Еммануель Макрон написав на соцплатформі X.

Він додав, що пограбування у Луврі, — це «напад на спадщину, яку ми цінуємо, бо вона є частиною нашої історії».

«Ми повернемо твори, а винних буде притягнуто до відповідальності. Під керівництвом паризької прокуратури всюди робиться все можливе для досягнення цієї мети», — зазначив Макрон.

Журналісти Le Parisien додали, що пограбування Лувру стало продовженням серії крадіжок у французьких музеях. Зокрема, у ніч проти 4 вересня з Національного музею Адрієна-Дюбуше в Ліможі викрали дві китайські тарелі вартістю понад 6 млн євро, а також вазу. Національний музей природничої історії в Парижі оголосив про крадіжку золотих самородків в ніч проти 16 вересня. Загальна вартість вкрадених предметів склала близько 600 тисяч євро.

Сьогодні, 20 жовтня, музей не працює.

Це не перший випадок гучного злочину у французьких музеях. Крадіжки з Лувру траплялися дуже рідко, але вони були. Найвідоміший випадок стався 1911 року, коли було викрадено шедевр Леонардо да Вінчі «Мона Ліза». Три роки потому її знайшли у Флоренції та повернули до Парижа. На той час картина не була такою відомою, як зараз.

2024 року озброєні грабіжники напали на музей у Паре-ле-Моньяль і викрали ювелірні прикраси роботи Жозефа Шоме — національного надбання Франції. А в жовтні 2025 року четверо осіб були заарештовані за підозрою у пограбуванні музею Жака Ширака.