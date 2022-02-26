Львівські хакери атакували "Роскосмос": уночі сайт відомства перестав працювати

Для кібератаки використали мережу ботів у різних країнах світу.

У ніч на 26 лютого на сайт російської державної корпорації з космічної діяльності “Роскосмос” було здійснено кібератаку, яка призвела до припинення його роботи.

Про це повідомляють російські видання з посиланням на пресслужбу “Роскосмосу”.

У цій атаці росіяни звинувачують львівських хакерів.

“DDoS-атака на сайт “Роскосмосу” була організована зі Львова і велася за допомогою мережі ботів, що розташовувалися на серверах у різних державах світу”, - йдеться у повідомленні.

Також читайте Росія відмовилась від подальшої участі у "Євробаченні"

У "Роскосмосі" заявили, що роботу сайту уже відновили. Ба більше, у відомстві стверджують, що встановили особу організатора атаки і передали про нього інформацію “компетентним органам”. Відомості про особу цього героя кібервійни з Росією не розголошують.

Нагадаємо, внаслідок вчорашньої кібертаки низка російських державних сайтів перестали працювати. Серед них - сайти президента РФ, уряду та Держдуми.

Читайте також: