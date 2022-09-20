"Лягайте спати": чому перенесли нашуміле звернення Путіна до росіян та коли його покажуть

У росЗМІ з'явилася інформація, що звернення Путіна очікується завтра вранці.

Трансляцію звернення російського диктатора Володимира Путіна, яке мали показати сьогодні, перенесено на 21 вересня.

Про це пише видання Forbes.ru за посиланням на власні джерела в Адміністрації Путіна.

За інформацією видання, трансляцію перенесли, щоб показати, коли "прокинеться Далекий Схід". Як відомо, максимальна різниця у часі між Москвою та її найвіддаленішими регіонами становить +8-9 годин.

Тим часом росЗМІ вже видалили анонс трансляції зі зверненням президента РФ, запланованої на сьогодні.

Російські пропагандисти Володимир Соловйов і Маргарита Синоньян натякнули, що звернення покажуть завтра.

"Завтра", - коротко написав у соцмережах пропагандист Соловйов. "Лягайте спати", - додала Симоньян.

Російське видання "Московський Комсомолець" повідомляє, що речник Путіна Дмитро Пєсков "не виходить на зв'язок, хоча його засипали питаннями".

Пізніше у росЗМІ з'явилася інформація, що звернення Путіна очікується з 9:00 до 10:00 за московським часом 21 вересня.

Тим часом, у Мережі припускають, що у Кремлі досі вагаються з ухваленням остаточного рішення щодо мобілізації, а міжнародна спільнота та власне оточення тисне на Путіна з вимогою не йти на ескалацію.

Нагадаємо, що сьогодні російські ЗМІ рясніли новинами про термінове відеозвернення Путіна та Шойгу, можливе оголошення часткової мобілізації в Росії та анексію окупованих частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

У Білому домі заявили, що, за їхніми даними, Путін, ймовірно, готується оголосити мобілізацію в РФ.

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