"Ляльки вуду" із зображенням Путіна в храмах Японії прибивають цвяхами до дерев (фото)

Ритуальні ляльки зроблені із соломи та перев'язані червоними нитками. На них прикріпляють зображення Путіна, папірець з його ім'ям та молитвою "про знищення зла".

У Японії в місті Мацудо невідомі роблять ритуальні солом'яні ляльки із зображенням президента Росії Володимира Путіна. Вони прибивають їх великими цвяхами до дерев на території храмів.

Про це повідомляє місцеве видання Mainichi.

За словами священників, зазвичай такі ляльки використовують для того, щоб накласти прокляття. Це така японська версія ляльки вуду.

У фігурках з Путіним також знайшли записки з його ім'ям, датою народження та молитвою "про знищення зла".

Ті, хто має стосунок до святинь і місцеві мешканці не оцінили таку "боротьбу" із російським диктатором. Вони звернулися до поліції, бо вважають, що храм - це не місце, де можна проклинати людей.

За даними правоохоронців, ляльки бачили на територіях щонайменше 10 святинь. Вони підозрюють, що за цим стоїть один чоловік, який потрапив на камеру відеоспостереження з предметом, схожим на ляльку. Порушника шукають.

Нагадаємо, президента Росії Володимира Путіна за кордоном супроводжує працівник охорони, який у вбиральнях збирає його сечу та фекалії до валізи і вивозить до РФ.

Скріншот із відео Mainichi

Скріншот із відео Mainichi

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