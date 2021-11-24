Ляпас Китаю від США: Байден запросив Тайвань приєднатися до саміту за демократію

Ляпас Китаю від США: Байден запросив Тайвань приєднатися до саміту за демократію

Китай назвав рішення США "помилкою", адже не визнає незалежність Тайваню.

Держдепартамент США включив Тайвань до списку країн, запрошених на віртуальний саміт за демократію, чим викликав обурення Китаю.

Про це інформує The Guardian.

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Китай назвав рішення США "помилкою". Пекін в черговий раз заявив, що виступає проти "будь-якої офіційної взаємодії між США та китайським регіоном Тайвань".

"Ця позиція чітка і послідовна. Ми закликаємо США дотримуватися принципу "єдиного Китаю", — заявила речниця Управління у справах Тайваню Китаю Чжу Фенлянь.

Зазначимо, що після вступу на посаду Байден і Білий дім знову підтвердили підтримку США політики "єдиного Китаю", яка офіційно визнає Пекін, а не Тайбей, але також заявили, що США "рішуче виступають проти односторонніх зусиль щодо зміни статус-кво або підриву миру".

Чому ворогують Тайвань і Китай: історична довідка

Тайвань і навколишні острови контролюються частково визнаною Китайською Республікою. Свої права на острів заявляє КНР, з точки зору якої Тайвань входить в однойменну адміністративну одиницю Китаю.

У 1949 році, зазнавши поразки у Громадянській війні від військ Мао Цзедуна,очільник уряду Республіки Китай Чан Кайши сховався на Тайвані. Разом з ним туди перебралися його партія Гоміньдан, адміністрація та парламент.

1971 року Республіка Китай поступилася місцем в ООН Китайській Народній Республіці — з того часу ООН і велика частина світової спільноти офіційно визнають юрисдикцію КНР на чолі з комуністами як над материковим Китаєм, так і над Тайванем.

Протистояння між КНР і Китайською Республікою неодноразово призводило до збройних сутичок. Офіційний Пекін вважає владу Тайваню сепаратистами. Тайбей же спочатку не визнавав владу Комуністичної партії і претендував на відновлення свого контролю над усім Китаєм. Хоча в останні десятиліття влада Тайваню вже не декларує таких претензій, намагаючись відстояти хоча б суверенітет острова.

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