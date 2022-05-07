"Ляпас українському народу": посол України в Німеччині про заборону української символіки у Берліні 8-9 травня

"Ляпас українському народу": посол України в Німеччині про заборону української символіки у Берліні 8-9 травня

У Берліні, Німеччина влада заборонила використання прапорів України та будь-якої української символіки 8 і 9 травня – під час пам'ятних заходів.

У ці дні в Берліні планується проведення понад 50 пам'ятних заходів та демонстрацій, присвячених 77-м роковинам закінчення війни 1945 року, пише німецьке видання RND. Заходи супроводжуватимуть 3400 поліцейських.

Щоб уникнути можливих провокацій, влада Берліна заборонила 8 і 9 травня використання буд-якої української символіки. За словами начальниці поліції Берліна Барбари Словик, поліція бачить "дуже делікатну ситуацію ризику".

Вона додала, що поліція захищатиме "гідну пам'ять", але, водночас, вживатиме заходів проти "будь-якої форми підтримки, схвалення, чи прославлення загарбницької війни Росії проти України". Мета – не допустити інструменталізації вшанування пам'яті. "Важливо запобігти провокаціям та ескалації", – сказала сенатор Соціал-демократичної партії Німеччини Айріс Шпрангер.

Своєю чергою, посол України в Німеччині Андрій Мельник був обурений рішенням про заборону використання української символіки 8 і 9 травня і назвав це "ляпасом українському народу".

Liebe Regierende Bürgermeisterin @FranziskaGiffey,

diese skandalöse Entscheidung der @polizeiberlin muss WIDERRUFEN werden

“Eine Ohrfeige an die Ukraine & ein Schlag ins Gesicht des ukrainischen Volkes” https://t.co/TYPZ3etwWM pic.twitter.com/bwKDqbDYPd — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 6, 2022

"Ми шоковані тим, що берлінська поліція заборонила 8 та 9 травня носіння українських прапорів. Це ляпас Україні та ляпас українському народу. Це не лише свідчить про відсутність такту, а є катастрофічним політичним рішенням", - сказав Мельник.

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