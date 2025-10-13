Вчені з’ясували, коли льодовики втратять здатність охолоджувати Землю

Льодовики / © Pexels

У новому дослідженні вчені виявили, що в майбутньому здатності земних льодовиків, які охолоджують повітря, неодмінно знизяться. Зрештою це призведе до прискорення їхнього танення.

Останніми десятиліттями вчені раз у раз фіксують потепління планети та намагаються зрозуміти, якими будуть наслідки для людства і Землі загалом. Льодовики борються зі зміною клімату, охолоджуючи повітря, що стикається з їхньою поверхнею. Але чи надовго? В новому дослідженні зосередилися на з’ясуванні цього, пише PHYS.org.

Дослідження було проведено командою з Інституту науки й технологій Австрії (ISTA). Вчені зібрали та повторно проаналізували безпрецедентний набір даних спостережень за льодовиками в усьому світі. Результати припускають, що льодовики, ймовірно, досягнуть піка своєї здатності до самоохолодження до наступного десятиліття. Потім температура їхньої поверхні різко підвищиться, а танення прискориться.

У той час, як глобальна температура планети неухильно зростає, температура поверхні льодовиків, мабуть, відстає. Величезні гімалайські льодовики навіть здувають холодні вітри зі своїх схилів, намагаючись охолодитися і зберегти свої екосистеми. Однак цей дивний ефект не є показником довгострокової стабільності льодовиків.

Результати нового дослідження, за словами співавтора роботи Томаса Шоу, показують, що ця реакція льодовиків, ймовірно, не протримається довго — вона сягне свого піка у 2030-х роках. Що сильніше клімат землі теплішатиме, то сильніше льодовики охолоджуватимуть свій мікроклімат і довкілля нижче за довжиною. Однак цей ефект триватиме недовго — вже до середини століття відбудеться зміна тренду. Очікується, що в цей момент танення і фрагментація льодовиків через антропогенну зміну клімату лише посилюватимуться, а температура поверхні й надалі зростатиме, що лише прискорить танення.

Льодовики охолоджують повітря

Деякі дослідники ставлять під сумнів точність обчислювальних моделей, які відтворюють детальну еволюцію клімату, — причина в тому, що деякі локальні кліматичні ефекти в деяких з найвіддаленіших районів світу мало вивчені.

Команда вивчила дані, зібрані на 5000-метровій кліматичній станції на схилах Евересту, і виявила, що льодовики реагують на потепління повітря влітку, посилюючи температурний обмін на поверхні.

Через величезні розміри гімалайських льодовиків відбувається охолодження великих мас повітря, які безпосередньо контактують з їхньою поверхнею. Ці великі холодні маси потім стікають схилами під дією сили тяжіння, створюючи явище, відоме як «катабатичні вітри». Інші великі льодовики в усьому світі поводяться аналогічним чином.

У новій роботі Шоу з колегами прагнув розробити нову глобальну модель, яка долає обмеження, пов’язані з дефіцитом даних. Як результат, їм вдалося розробити новий метод оцінки того, як довго льодовики продовжуватимуть поглинати кліматичний шок у всьому світі.

Під час дослідження вчені використовували дані минулих і недавніх проєктів, об’єднавши їх з усіма опублікованими даними. Далі команда використовувала цей безпрецедентний набір даних, що дало змогу переоцінити фізичні процеси, щоб знайти сумарні аспекти. Зрештою команді також вдалося розробити статистичну модель, яка надає дані про еволюцію охолодження льодовиків в усьому світі.

Команда склала список погодинних даних з 350 метеостанцій, розташованих на 62 льодовиках в усьому світі. Вчені також вивчили співвідношення приповерхневої температури до температури довкілля, не пов’язаного з льодовиком, безпосередньо над кожною станцією, і проаналізували ці дані в просторі та часі. Дані показали, що в середньому приповерхнева температура гірських льодовиків в усьому світі підвищувалася на 0,83 градуса Цельсія на кожен градус підвищення температури довкілля.

Чи втратять льодовики здатність охолоджувати повітря

Команда також дослідила властивості льодовика, які з найбільшою ймовірністю можуть обмежити цей ефект різниці температур. Змоделювавши майбутні прогнози, вчені продемонстрували, що цей охолоджувальний ефект сягне піку в період між 2020-ми та 2040-ми роками, перш ніж стійка втрата маси льодовиків призведе до їхнього масштабного відступу, повернувши назад тенденцію до похолодання.

Вчені також попереджають, що нам не вдасться врятувати й відновити гірські льодовики світу — простими словами, людям просто варто змиритися з тим, що земні льодовики неминуче втратять лід. Утім, учені також визнають, що людству треба зосередитися на скороченні викидів — лише це дасть змогу зменшити наслідки кліматичної кризи, що нависла над планетою.

Нагадаємо, один з найбільших у світі Західноантарктичний льодовиковий щит перебуває на межі «катастрофічного колапсу». Його танення матиме руйнівні наслідки та спричинить підвищення рівня моря на понад три метри, що поставить під загрозу прибережні міста.