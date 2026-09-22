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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Лише два слова: Трамп відверто зізнався, що хотів би сказати Путіну щодо війни в Україні

Американський президент Дональд Трамп публічно закликав РФ припинити війну проти України.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Дональд Трамп та Володимир Путін

Дональд Трамп та Володимир Путін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп публічно заявив, що хотів би сказати російському лідеру Володимиру Путіну лише два слова — припинити війну.

Про це Трамп сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Журналісти запитали американського президента, що саме він хотів би сказати Володимиру Путіну.

«Припиніть війну», — коротко відповів Трамп, вкотре закликавши РФ до припинення війни проти України.

Коли завершиться війна — останні прогнози

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп здивував прогнозом щодо війни. Він заявив, що війна між Україною та Росією може завершитися найближчим часом.

Втім, українські військові мають протилежні думки. За прогнозом командира 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрія Федоренка, не варто чекати на швидке закінчення війни. Він додав, що зараз Росія та Україна перебувають у періоді ескалації.

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