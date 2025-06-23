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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Лише одна база під загрозою: Пентагон повідомив, що сталося на Близькому Сході

У США повідомили, що з боку Ірану поки не зафіксовано ударів по базах, крім катарської Ель-Удейд.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Зброя Ірану

Зброя Ірану.

Жодна американська військова база, окрім розташованої в Катарі, не зазнала атак з боку Ірану. Йдеться про базу Ель-Удейд, яку, за словами військових, не було пошкоджено.

Про це представник Збройних сил США повідомив агентству Reuters.

Водночас у понеділок американські військові активували системи ППО на базі Айн-ель-Асад в Іраку — через загрозу можливої атаки з боку Ірану. Інформацію також підтверджують джерела Reuters.

Крім того, посадовець Білого дому у коментарі CNN зазначив, що адміністрація Трампа очікувала іранської відповіді після ударів США по ядерній інфраструктурі Ірану.

“Президент Трамп не зацікавлений у подальшому військовому втручанні в регіон”, — додав представник Білого дому.

Нагадаємо, Іран випустив 6 ракет по розташованій у Катарі американській базі Аль-Удейд. Аль-Удейд — найбільша військова база США на Близькому Сході.

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