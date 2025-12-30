Прапор Литви / © Getty Images

Литва розпочала активну фазу зміцнення своїх кордонів із Росією та Білоруссю. Місцеві жителі помітили, що на мостах у прикордонних зонах одночасно розпочалися будівельні роботи. Збройні сили країни підтвердили: це підготовка до створення «Балтійської лінії оборони».

Про це пише LRT.

Військові повідомили, що ключові переправи оснащують спеціальними інженерними конструкціями, які дозволять швидко закріпити вибухові речовини. Основна мета таких заходів — у разі збройного конфлікту оперативно зруйнувати мости та зупинити або суттєво сповільнити просування важкої техніки противника.

Об’єкти для мінування обираються не випадково. У Збройних силах Литви наголосили, що враховують розташування природних перешкод (річок, боліт) та стратегічну важливість доріг для національної системи оборони.

Окрім підготовки мостів, Литва розгорнула масштабні роботи зі створення ешелонованої оборони:

Створено десятки пунктів зберігання протитанкових їжаків та інших загороджень поблизу кордону.

Поглиблюються іригаційні канали, які виконуватимуть функцію протитанкових ровів.

Висаджуються смуги дерев для маскування та захисту ключових автошляхів.

Ці заходи є частиною домовленостей, досягнутих країнами Балтії ще в липні минулого року, щодо створення спільної лінії захисту.

Політика Литви перегукується з підходом Фінляндії, яка має понад 1300 км спільного кордону з РФ. Президент Фінляндії Олександр Стубб раніше закликав європейські країни менше говорити та більше діяти.

«Ми повинні підготуватися до перевірки 5-ї статті НАТО Росією, хоча це вкрай малоймовірно. Потрібно готуватися до гіршого, щоб його уникнути», — зазначив Стубб.

Водночас військові експерти застерігають від зайвої паніки. Командувач Збройних сил Естонії Андрус Меріло назвав «військову істерію» контрпродуктивною, наголосивши, що раціональна підготовка діє краще за страх.

У Литві визнають складність комунікації теми війни. Представники Департаменту цивільного захисту зазначають, що говорити про небезпеку в мирний час складно, але необхідно.

«Загроза з боку Росії залишається незмінною в довгостроковій перспективі. Постійна готовність має важливе значення: чим вона інтенсивніша, тим вища ймовірність ефективного стримування», — підсумував майор Гінтаутас Чуніс, представник Збройних сил Литви.

Нагадаємо, за даними CNN, провідні військові експерти та розвідники на закритій конференції в Лондоні попередили, що Захід катастрофічно не готовий до можливого прямого конфлікту з Росією.

За оцінками розвідки, Москва може готуватися до війни з НАТО вже у 2027–2029 роках, тоді як гібридні атаки РФ — диверсії, дрони та глушіння GPS — фактично тривають уже зараз.

Аналітики наголошують, що європейські плани оборони не відповідають реальним можливостям, а час на підготовку вимірюється лише кількома роками.