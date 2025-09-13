Литва може закрити кордон з Білоруссю у випадку провокацій

Колючий дріт

Питання безпеки на білоруському напрямку залишається ключовим для Литви. Попри те, що кілька пунктів пропуску вже були закриті, влада Литви наразі не пішла шляхом Польщі, яка повністю перекрила кордон. Уряд країни намагається зберегти баланс між безпекою та потребами громадян ЄС.

Про це в ефірі радіо LRT сказав міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович

За словами Кондратовича, Державна прикордонна служба має всі повноваження, щоб у разі провокації — наприклад, появи дронів, військових пересувань чи інших інцидентів — негайно закрити кордон. Надалі рішення про тривале закриття ухвалюватиме уряд після оцінки ситуації.

Міністр підкреслив, що різке закриття може створити труднощі для громадян ЄС, які перебувають у Білорусі й не встигнуть виїхати, адже вони можуть опинитися у стані «великого відчаю». Саме тому Литва залишає відкритими два основні пункти пропуску.

Водночас він визнав: ризик повномасштабного нападу на Литву чи НАТО залишається низьким, але провокації з боку Білорусі та Росії — цілком можливі.

