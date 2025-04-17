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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Литва обмежила рух транспорту на єдиних пропускних пунктах з Білоруссю

Литва попереджає про можливе обмеження на пересування людей через кордон.

Литва обмежила рух на кордоні з Білоруссю

Литва обмежила рух на кордоні з Білоруссю / © УНІАН

Влада Литви обмежила рух транспорту на пунктах пропуску на кордоні з Білоруссю, зокрема йдеться про єдині працюючи пункти «Шальчінінкай» і «Мядінінкай».

Про це йдеться у повідомленні Уряду країни.

Повідомляється, що тепер на даний пропускних пунктах буде обмежено рух мотоциклів, мопедів та велосипедів з електроприводом. Такі дії пояснюються різким збільшенням випадків спроб перетнути литовсько-білоруський кордон після того, як з березня 2024-го було заборонено рух пішки та на велосипедах.

«Через ці пункти перетину кордону з Білоруссю можна буде проїжджати лише на автомобілях», — уточнюють в уряді Литви.

Крім того, Литва попереджає про можливе обмеження на пересування людей через «Шальчінінкай» і «Мядінінкай», «якщо буде встановлено, що білоруські посадові особи використовують мігрантів як зброю».

Раніше повідомлялося, що у Польщі заявили про активізацію на кордоні з Білоруссю нелегальних мігрантів, які стають агресивнішими у своїх спробах проникнути на територію Євросоюзу.

Ми раніше інформували, що влада Естонії прийняла рішення про заборону голосувати на виборах громадянам Росії та Білорусі.

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