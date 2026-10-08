Литва залучає військових до охорони кордону / © Associated Press

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Литва залучає військових до охорони кордону з есклавом Росії Калінінградською областю. Відповідна ухвала з’явилася на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні та сигналів про можливу мобілізацію в Росії.

Про це повідомив литовський мовник LRT.

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Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас повідомив, що рішення залучити армію ухвалили після нещодавнього інциденту на кордоні Латвії та Білорусі.

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Урядовець заявив, що «литовська влада оцінює загальну ситуацію з безпекою в регіоні та враховує інформацію про можливе оголошення мобілізації в РФ».

Він звернувся до міністра оборони Робертаса Каунаса з проханням залучити військовослужбовців литовської армії для допомоги прикордонникам на кордоні з Калінінградською областю.

Міністр оборони погодився на це рішення. За його словами, литовські військові допомагатимуть посилювати охорону кордону протягом найближчих кількох тижнів. Наказ починає виконуватися негайно.

Каунас наголосив, що посилення охорони має превентивний характер. У Литві побоюються збільшення потоку агресивно налаштованих іноземців через можливу мобілізацію в Російській Федерації.

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Водночас Кателінас заявив, що сьогодні ситуація безпосередньо на литовському кордоні залишається спокійною. Ухвала щодо залучення військових є запобіжним заходом.

Що передувало

Латвійські військові зупинили спробу 20 мігрантів нелегально перетнути кордон з Білоруссю, а супровідники групи погрожували їм зброєю. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава.

За його словами, цього разу провокація була особливо демонстративною та агресивною, на відміну від багатьох попередніх. Супровідники перебували на білоруському боці кордону. Вони були озброєні, погрожували військовим Національних збройних сил Латвії та активно підганяли групу мігрантів у бік Латвії, пише Домбрава.

Через кілька годин після цього інциденту люди в масках проникли на латвійську територію. Вони пошкодили розподільчу шафу та вкрали камери, а потім повернулися до Білорусі ще до того, як на місце встигли прибути прикордонники.

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