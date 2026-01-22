Литва роздумує над участю у "Раді миру" Трампа: що вирішить президент

Гітанас Науседа / © Associated Press

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Литва спершу обговорить із країнами NB8 (Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія, Ісландія, Литва, Латвія та Естонія) можливість приєднання до так званої “Ради миру” президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання LRT.

Науседа підтвердив, що отримав неофіційне запрошення приєднатися до цього органу. Він зазначив, що участь Литви слід попередньо узгодити з партнерами по NB8, адже вже зараз частина держав, включаючи Білорусь, погодилася на участь, що виглядає “дещо гротескно”.

Президент додав, що США підкреслюють важливість НАТО і чесний розподіл витрат між союзниками, а Литва готова зберігати життєздатність організації та брати на себе відповідальність.

За даними ЗМІ, “Рада миру” Трампа спершу планувалася для контролю за відновленням сектору Газа, але її повноваження можуть охоплювати й інші міжнародні конфлікти, зокрема війну РФ проти України. До ради запросили Володимира Путіна, Олександра Лукашенка, а також президента України Володимира Зеленського, який вагається щодо участі.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Іветт Купер заявила, що Лондон не стане підписантом нової “Ради миру” Дональда Трампа через участь президента Росії Володимира Путіна.