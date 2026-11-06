Литва виділила €12,3 мільйона на підтримку українців: на що спрямують кошти

Прапор Литви / © Getty Images

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Уряд Литви схвалив виділення 12,3 мільйона євро на соціальну підтримку українців, які знайшли притулок у країні через повномасштабну війну Росії. Про це повідомляє Delfi.

Більшість цієї суми — близько 12,1 мільйона євро — призначена для відшкодування витрат за липень–вересень 2026 року. Майже 6,7 мільйона євро передбачено на виплати дітям, близько 1,8 мільйона — на соціальні виплати, 1,5 мільйона — на часткову компенсацію оренди житла.

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Ще майже 1,1 мільйона євро спрямують на соціальну допомогу та покриття витрат на опалення й водопостачання.

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Окремо 213 тисяч євро виділили на видатки за жовтень–листопад. Йдеться, зокрема, про опіку над неповнолітніми українцями, які прибули без супроводу, одноразові виплати на облаштування та компенсацію витрат на навчання дітей.

У Мінфіні Литви пояснили, що додаткове фінансування виділяють за фактичними зверненнями, оскільки під час підготовки бюджету точно визначити потреби було складно.

Іншим рішенням уряд виділив 30,1 мільйона євро на листопадові компенсації витрат із надання індивідуальної допомоги людям з інвалідністю. Загалом Міністерство соціального захисту та праці отримає понад 42,4 мільйона євро позикових коштів.

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