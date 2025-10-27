Литва закриває кордон із Білоруссю: у чому причина

Литовський прикордонник / © Associated Press

Литва тимчасово закриває державний кордон із Білоруссю через постійні порушення свого повітряного простору білоруською стороною.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Литви.

Вільнюс заявив рішучий протест Мінську, наголосивши, що регулярні інциденти з порушенням повітряного простору розцінюються як елемент гібридної атаки.

“Литва вважає навмисну бездіяльність білоруських державних органів актом гібридної агресії. У зв’язку з цим кордон із Білоруссю закривається до подальшого повідомлення”, — йдеться у заяві.

Раніше литовські військові неодноразово фіксували випадки, коли білоруські гелікоптери та безпілотники перетинали повітряний простір країни.

Нагадаємо, виконувач обов’язків міністра оборони Литви Владислав Кондратович після наради в неділю, 26 жовтня, заявив, що поліція та армія посилять співпрацю для протидії зондам, які запускаються з Білорусі.

Також Вільнюс неодноразово звинувачував Мінськ у сприянні нелегальній міграції на кордоні з ЄС.