Литва змінює підхід до мігрантів: В МВС країни анонсували жорсткіші правила

Керівниця Департаменту міграції Ідре Гаспере та міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович /Фото: МВС Литви

Вільнюс бере курс на «якісну», а не «кількісну» міграцію. Новопризначена голова Департаменту міграції Литви Індре Гаспере заявила, що влада хоче унеможливити схеми, коли іноземці приїздять нібито на навчання, а насправді працюють, або укладають фіктивні шлюби заради документів.

Про це пише LRT.

Стоп махінаціям

За словами посадовиці, позиція Міністерства внутрішніх справ полягає в посиленні політики не заради скорочення чисельності приїжджих, а для наведення ладу.

«Ми хочемо посилення, щоб не було зловживань, щоб не надавалися підроблені документи, щоб не прибували на одних підставах, а жили у Литві на інших», — наголосила Гаспере.

Серед найпоширеніших схем «сірої» міграції вона назвала приїзд під виглядом студентів для нелегального працевлаштування та фіктивні шлюби.

Нові вимоги до працевлаштування

У грудні литовський Сейм вже почав розглядати поправки до законодавства. Згідно з ініціативою уряду, громадяни третіх країн зможуть отримати дозвіл на проживання та роботу лише за виконання однієї з умов:

наявність відповідної професійної кваліфікації;

досвід роботи не менше одного року за останні три роки.

Також планується зробити суворішим порядок в’їзду для іноземних студентів.

Мова як «знак поваги»

Окрему увагу Індре Гаспере приділила інтеграції. Вона вважає, що іноземці, які працюють безпосередньо з людьми, зобов’язані знати державну мову хоча б на базовому рівні.

«Зараз варто було б вимагати сертифікат рівня А1 від усіх людей, які працюють у сфері послуг. Тому що це просто знак поваги до держави», — заявила очільниця департаменту.

Індре Гаспере очолила Департамент міграції цього четверга, 8 січня. Її Відомство займається видачею посвідок на проживання, громадянством та контролем правового статусу іноземців.

Нагадаємо, литовські військові можуть з’явитися в Україні після підписання мирної угоди. Уряд країни обговорює відправку кількох сотень армійців для підтримання гарантій безпеки.