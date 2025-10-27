Литву атакують зонди з Білорусі: військові готують протидію

Литва готує протидію зондам з Білорусі

Реклама

Виконувач обов’язків міністра оборони Литви Владислав Кондратович після наради в неділю, 26 жовтня, заявив, що поліція та армія посилять співпрацю для протидії зондам, які запускаються з Білорусі.

Про це повідомляє Delfi.

За його словами, у разі їх появи у повітряному просторі Литви одразу ж будуть закриті певні зони.

Реклама

«Щойно помітять у повітряному просторі об’єкт, що летить, можна буде закрити відповідну зону. Вся Литва розділена на 24 зони, тому протягом 10 хвилин можна закрити конкретну зону та вжити заходів», — сказав він.

Очільник литовського оборонного відомства не уточнив, які саме заходи вживатимуть, пояснивши це необхідністю не розкривати інформацію для зловмисників.

«Зможемо використовувати певні елементи ППО, розвідки, це дає швидкий результат. Але якщо ви уявляєте, що ми сьогодні поставимо гармату біля кордону і стрілятимемо, то цього не буде», — сказав Кондратович.

Як повідомляє Reuters, у неділю знову було закрито аеропорт Вільнюса після того, як кілька об’єктів, ідентифікованих як ймовірні гелієві повітряні кулі, увійшли до її повітряного простору,

Реклама

Це вже четвертий подібний інцидент цього тижня.

Литва заявила, що повітряні кулі надсилають контрабандисти, які перевозять контрабанду сигарет, але також звинувачує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, близького союзника президента Росії Володимира Путіна, у тому, що він не припинив цю практику.

Нагадаємо, увечері 23 жовтня російські військові літаки порушили державний кордон Литви. Президент країни Ґітанас Науседа прокоментував цей інцидент.