Литву атакував невідомий дрон, який не помітили радари ППО

На місці падіння дрона у Литві / © LRT

На території Литви у Варенському районі, що межує із Білоруссю, упав та вибухнув невідомий безпілотник. Литовські військові стверджують, що політ цього дрона не помітили радари протиповітряної оборони.

Про це повідомляє литовський державний мовник LRT.

Речник Збройних сил Гінтавтаус Цюніс на пресконференції повідомив, що на місці події збирають та досліджують уламки об’єкта, який вибухнув.

За його словами, офіційні висновки можна буде зробити лише після завершення розслідування.

«Уже знайдено двигун внутрішнього згоряння. Такі двигуни використовуються в деяких дронах», — додав військовий.

Місцеві жителі розповідають, що спочатку почули звук, схожий на політ дрона, а через кілька секунд — потужний вибух. Політ дрона також зафіксували на відео.

Ймовірний безпілотник упав у вкрите кригою озеро. Місцями лід розтанув, тому дістатися до нього непросто.

Представник Збройних сил Литви припустив, що дрон міг опинитися на території країни, прилетівши із сусідньої Білорусі.

«Ми перебуваємо дуже близько до білоруського кордону. Хоча ми ще не проводили розслідування, найімовірніше припущення, що він походить з цієї країни», — сказав Гінтавтаус Цюніс.

Озеро, в яке упав невідомий дрон / © LRT

При цьому він додав, що об’єкт не було зафіксовано основними радарами Збройних сил Литви, які контролюють повітряний простір країни.

Вибух дрона у Литві — заява прем’єрки

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене завтра, 24 березня, скликає засідання Комісії з питань нацбезпеки через падіння безпілотника біля кордону з Білоруссю.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«З огляду на ситуацію, що склалася, завтра о 10.00 я скликаю засідання Комісії з національної безпеки, на якому будуть представлені всі обставини, пов’язані з цим інцидентом», — зазначила вона.

Ругінене наголосила, що об’єкт, який впав у Варенському районі, не становить небезпеки для місцевих жителів.

«На місці події працюють поліція, Департамент пожежної охорони та порятунку, до місця події прямують вертоліт ВПС та інші сили — активовано план „Щит“. Усією відкритою інформацією Литовська армія регулярно ділитиметься з громадськістю і якнайшвидше», — додала прем’єрка Литви.

Що кажуть експерти

Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко в коментарі телеканалу «Київ 24» припустив, що дрон, який залетів на територію Литви, міг бути російським тестуванням.

За його словами, Росія намагається не робити різких провокацій і не доводити свої атаки до піку.

Жовтенко вважає, що росіяни прагнуть зробити так, щоб ситуація з гібридними атаками стала «новою нормальністю» і НАТО не реагувало гостро, а шок від кризи не об’єднав союзників.

Нагадаємо, напередодні, 22 березня, у литовській столиці Вільнюсі аеропорт призупинив роботу через загрозу з території Білорусі.