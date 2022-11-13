“Любіть людину навіть у її гріху”: Папа Римський під час проповіді зацитував Достоєвського

У неділю, 13 листопада, Папа Римський Франциск після меси з нагоди Всесвітнього дня бідних звернувся із проповіддю до парафіян, цитуючи Євангеліє впереміш із класиком російської літератури Федором Достоєвським.

Свою промову понтифік виголосив із вікна, що виходить на площу Святого Петра, передає агентство Ватикану CNA.

У своїй проповіді Папа Римський говорив про наполегливість, яка “є відображенням у світі божої любові, тому що божа любов вірна, вона ніколи не змінюється”.

Він посилався на Євангеліє, в якому Ісус говорить тим, хто зібрався, щоб послухати його, що “У історії майже все руйнується: будуть, каже він, революції та війни, землетруси та голод, епідемії та переслідування тощо”.

Папа Франциск розтлумачив ці слова так, що “не слід надто довіряти земним реаліям, які минають”.

Також він закликав виявляти любов до всіх людей, навіть якщо вони роблять гріхи та поводяться негідно і процитував заради цього рядки із роману “Брати Карамазови” російського письменника Федора Достоєвського, який очевидно, є одним із улюблених авторів теперішнього понтифіка.

“Не бійтеся гріха людського. Любіть людину навіть у її гріху, бо це є подоба божественної любові і є найвищою любов’ю на землі”, - закликав слідом за Достоєвським Папа Римський.

Нагадаємо, раніше Папа Римський уже згадував про Достоєвського, який, за його словами, "надихає християн до осмислення християнства".

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