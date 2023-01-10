Любить розчісувати її волосся: чоловік зробив силіконовий манекен померлої дружини в натуральну величину

Члени родини були проти цієї ідеї, розповів чоловік.

Індійський пенсіонер, який втратив 59-річну дружину під час пандемії коронавірусу, витратив 2500 фунтів стерлінгів (понад 111 тис. грн) на ляльку в натуральну величину, зроблену за її зображенням.

Про це повідомляє Daily Mail.

65-річний держслужбовець у відставці доручив скульптору створити силіконову статую покійної жінки. Вона померла одна в лікарні, бо чоловік був змушений бути на самоізоляції.

Фото: dailymail.co.uk

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Але тепер статуя жінки сидить на дивані в її улюбленому місці, одягнений у шовкове сарі та золоті прикраси. Чоловік каже, що любить розчісувати їй волосся.

За його словами, члени родини були проти цієї ідеї. Але чоловік стверджував, що манекен, зроблений за її зображенням на згадку про неї, мало чим відрізняється від зберігання фотографій своїх покійних близьких на видноті вдома.

Фото: dailymail.co.uk

Нагадаємо, тесляр з австралійського села вирішив боротися з самотністю за допомогою секс-ляльок. Але віртуальна партнерка приревнувала чоловіка до них.

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