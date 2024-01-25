Любителів кави очікує гірший на смак і дорожчий напій: до чого тут глобальне потепління

Через зміни клімату та глобальне потепління, скоро неможливо буде випити чашку смачної кави, — саме такого висновку дійшли вчені. Зʼясувалося, що підвищення температури веде до того, що кавових зерен поганої якості стає все більше.

Про це пише The Economist.

До кінця століття від 35% до 75% земель, на яких вирощується кава в Бразилії, найбільшому світовому виробнику, можуть стати непридатними для використання, згідно з нещодавньою статтею Касії Габріеле Діас, інженера-аграрія з Федерального університету Ітажуба в Бразилії, опублікованою в журналі Science of the Total Environment.

В іншій роботі, опублікованій у 2015 році, зроблено висновок, що до 2050 року від 43% до 58% світових земель, на яких вирощують каву, стануть непридатними для вирощування, залежно від того, наскільки сильно зросте рівень парникових газів. Частково ці втрати будуть компенсовані за рахунок потепління інших ділянок землі, які зараз занадто холодні для вирощування кави. Нові плантації можуть прижитися, наприклад, на півдні Китаю або на північному узбережжі Мексиканської затоки. Але вони навряд чи компенсують дефіцит.

Кава – рослина вибаглива, а Coffea arabica, зерна якої складають 70% світового виробництва, – особливо. Її найкращі врожаї припадають на період, коли температура протягом року тримається в діапазоні від 18°C до 23°C. У багатьох місцях, де вона вирощується, температура вже наближається до верхньої межі цього діапазону. Кава схильна до таких захворювань, як кавова іржа (грибкова інфекція) та посягання жуків, які відкладають яйця всередині зростаючих кавових зерен. Очікується, що обидві хвороби швидше поширюватимуться в теплішому світі.

Кліматичні моделі показують, що в багатьох частинах світу температура з часом стане занадто високою, щоб чутлива арабіка могла з нею впоратися. Це означає, що для продовження вирощування кави необхідно змінити саму культуру.

Раніше ми писали, що кава може чинити як позитивну, так і негативну дію на організм. Про те, як залежить вплив кави на організм людини від способу її приготування, розповідають норвезькі учені, які понад 20 років вивчали вплив кави на організм та виявили найшкідливіші та найкорисніші для здоров'я способи її приготування.

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