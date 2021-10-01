"Любляча і слухняна": чоловік в Індонезії "одружився" з рисоваркою, але через кілька днів "розлучився" (фото)

Перевага "нареченої" і стала причиною розлучення.

В Індонезії чоловік "одружився" зі своєю рисоваркою. На святкову церемонію він одягнув традиційний білий одяг, а електричний прилад він прикрасив фатою нареченої.

Про це повідомляє NDTV та India Today.

Також читайте Не могла змиритися із розставанням: ревнива жінка отруїла ексбойфренда і його наречену перед їхнім весіллям

У Мережі опублікували світлини з так званого весілля, які активно поширюють і обговорюють користувачі. На одній фотографії Анам підписує весільні документи, виконуючи вимоги законодавства для церемонії. На іншому фото він цілує свою "наречену".

У дописі до свого повідомлення у соцмережі чоловік сказав, що він "одружився" з рисоваркою , оскільки вона "біла, любляча та слухняна". Утім, подружнє життя Анама було недовгим.

Як виявилося, через чотири дні Анам "розлучився" зі своєю "дружиною-рисоваркою". Він пояснив, що "наречена" вміє готувати лише рис.

За даними місцевих ЗМІ, Анам - відома індонезійська знаменитість. Він часто виконує химерні вчинки для розваги своїх підписників.

Нагадаємо, у США 31-річна жінка вийшла заміж за батька свого колишнього чоловіка, якому 60 років. Нині у пари теж є дитина, а колишня дружина навіть спілкується з ексчоловіком і сином свого нового обранця. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання