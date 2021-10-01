"Любляча і слухняна": чоловік в Індонезії "одружився" з рисоваркою, але через кілька днів "розлучився" (фото)

Перевага "нареченої" і стала причиною розлучення.
В Індонезії чоловік "одружився" зі своєю рисоваркою. На святкову церемонію він одягнув традиційний білий одяг, а електричний прилад він прикрасив фатою нареченої.
Про це повідомляє NDTV та India Today.
У Мережі опублікували світлини з так званого весілля, які активно поширюють і обговорюють користувачі. На одній фотографії Анам підписує весільні документи, виконуючи вимоги законодавства для церемонії. На іншому фото він цілує свою "наречену".
У дописі до свого повідомлення у соцмережі чоловік сказав, що він "одружився" з рисоваркою, оскільки вона "біла, любляча та слухняна". Утім, подружнє життя Анама було недовгим.
Як виявилося, через чотири дні Анам "розлучився" зі своєю "дружиною-рисоваркою". Він пояснив, що "наречена" вміє готувати лише рис.
За даними місцевих ЗМІ, Анам - відома індонезійська знаменитість. Він часто виконує химерні вчинки для розваги своїх підписників.
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