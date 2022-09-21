Людей б'ють об асфальт: у Санкт-Петербурзі силовики жорстоко розганяють протести проти мобілізації

У Санкт-Петербурзі 21 вересня люди вийшли на протест проти оголошеної в Росії часткової мобілізації. Силовики почали масово затримувати демонстрантів.

На акцію протесту біля Ісаакіївського собору зібралися близько 50 осіб.

Про це повідомляють низка Telegram-каналів.

Мітингувальники стали у зчеплення, яке намагаються розірвати силовики. Вони б’ють чоловіків кийками. Опубліковане також відео, на якому ціла група російських силовиків б’ють беззахисну жінку.

Почалися масові затримання учаснків протесту. Силовики досить жорстко "зачищають" Гостинний двір. Людей б'ють об асфальт, стягують взуття та закидають до автозаків.

Наразі по всій Росії затримали щонайменше 425 учасників протестів проти мобілізації, свідчать дані "ОВД-Інфо".

Нагадаємо, 31 вересня у різних куточках Росії люди вийшли на протести після оголошення президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації.

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