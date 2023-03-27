Скільки буде людей на Землі до кінця століття: неочікуваний висновок експертів

За одним із сценаріїв, який називається "гігантський стрибок", чисельність населення знизиться до шести мільярдів

Населення планети може зменшитися до шести мільярдів до кінця століття, якщо будуть "безпрецедентні інвестиції" у боротьбу з бідністю та нерівністю.

Про це пише Sky News з посиланням на нове дослідження.

Згідно з поточними економічними тенденціями, експерти кажуть, що чисельність населення може досягти піку в 8,6 мільярда в 2050 році, перш ніж впасти до 7 мільярдів у 2100 році.

За словами дослідників, економічний розвиток тісно пов'язаний зі зниженням рівня народжуваності, оскільки він покращує доступ до освіти та медичних послуг.

Дослідники використали систему моделювання Earth4All, щоб дослідити два потенційні результати для цього століття.

За одним із сценаріїв, який називається "гігантський стрибок", чисельність населення знизиться до шести мільярдів лише за умови конкретних інвестицій в освіту та охорону здоров’я "разом із надзвичайними змінами політики щодо продовольчої та енергетичної безпеки, нерівності та гендерної справедливості".

"Ми знаємо, що швидкий економічний розвиток у країнах з низьким рівнем доходу має величезний вплив на рівень народжуваності", - пояснив керівник проекту Earth4All і директор Центру сталого розвитку Норвезької бізнес-школи Пер Еспен Стокнес.

За його словами, рівень народжуваності падає, коли дівчата отримують доступ до освіти, а жінки розширюють економічні можливості та мають доступ до кращого медичного обслуговування.

Дослідники також виявили, що чисельність населення не є основним фактором зміни клімату, хоча менша кількість населення вважається кращою для навколишнього середовища.

Нагадаємо, що згідно з оцінками ООН, станом на листопад минулого року населення світу становить 8 мільярдів людей. Понад третина населення світу мешкає в Індії та Китаї.

Раніше демографи попереджали, що 2023 рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності в Україні.

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