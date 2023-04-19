Люди більше не потрібні? Зображення, створене штучним інтелектом, виграло престижний фотоконкурс

Німецький фотохудожник Борис Ельдагсен виграв у престижному конкурсі Sony World Photography Award 2023 у категорії “Креатив” з фотографією, створеною штучним інтелектом (ШІ). Саме через це він відмовився від нагороди. Робота має назву “Фальшивий спогад: Електрик”.

Моторошне чорно-біле зображення показує двох жінок різних поколінь — старша жінка, здається, тримається за молодшу жінку ззаду.

Організатори заявили, що їм було відомо про певну участь штучного інтелекту, але заявили, що були “навмисні” спроби ввести їх в оману.

Ельдагсен сподівається, що його дії розгорнуть дискусію навколо проблеми та призведуть до “окремих змагань для зображень, створених ШІ”.

У заяві, опублікованій на його веб-сайті, Ельдагсен сказав, що він був “нахабною мавпою”, намагаючись розпочати дискусію навколо штучно створених зображень.

“Дякую, що обрали моє зображення та зробили цей момент історичним, оскільки це перше зображення, створене штучним інтелектом, яке виграло в престижному міжнародному конкурсі ФОТОГРАФІЇ. Хто з вас знав або підозрював, що його створив штучний інтелект? Щось з цим не так, правда?”

Він продовжив: “Зображення штучного інтелекту та фотографія не повинні конкурувати один з одним у боротьбі за подібну нагороду. Це різні сутності. ШІ — це не фотографія. Тому я не прийму нагороду”.

Він сказав, що подав заявку «як нахабна мавпа», щоб дізнатися, чи підготовлені конкурси “для участі в образах ШІ. Виявилось, що ні”.

“Не про перемогу”

Ельдагсен сказав CNN у вівторок: “Це свідчить про те, що на даний момент світ фотографії був заскочений зненацька після цієї розробки, що непомітно ви можете створювати зображення, які виглядають як фотографія, але вам не потрібно мати навички та досвід фотографів”.

Він сказав, що штучний інтелект викликав у багатьох фотографів відчуття “загрози та страху, що вони втратять роботу, що й станеться ймовірно”. Ельдагсен зазначив, що його наміром було не створити проблеми, а почати важливу розмову.

“Мова не йшла про те, щоб щось виграти”, — сказав він. “Я просто проводив тест, щоб побачити, чи вони в курсі — як хакер, який зламує систему не для того, щоб використовувати її, а щоб побачити, чи є в ній слабкі місця”.

У подальших заявах на своєму веб-сайті він сказав, що повідомив організаторів про участь ШІ.

Організатори повідомили, що у 2023 році було зафіксовано найбільшу кількість робіт за 16-річну історію премії. На цьогорічний конкурс було надіслано понад 415 000 зображень, понад 180 000 з них підійшли до професійних категорій.

У кожній категорії було обрано трьох фіналістів, а також п’ять-сім фотографів, які увійшли до короткого списку. Відібрані зображення були зняті фотографами з понад 30 країн світу у різних місцях: від покинутого цементного заводу в Китаї до рибного ринку в Сомалі.

Твердження, що вводять в оману

Всесвітня організація фотографії, яка проводить конкурс, повідомила CNN у заяві у вівторок, що під час обміну інформацією з Ельдагсеном перед оголошенням його переможцем категорії 14 березня він підтвердив “спільне створення” цього зображення за допомогою ШІ.

“Креативна категорія відкритого конкурсу вітає різноманітні експериментальні підходи до створення зображень від ціанотипії та рентгенографії до передових цифрових практик”, — повідомили організатори.

“Таким чином, після нашого листування з Борисом і гарантій, які він надав, ми вважали, що його запис відповідає критеріям для цієї категорії, і ми підтримали його участь. Крім того, ми з нетерпінням чекали участі в більш поглибленому обговоренні на цю тему та привітали прагнення Бориса до діалогу, підготувавши запитання для спеціального запитання та відповіді з ним для нашого веб-сайту. Оскільки він [Ельдагсен] вирішив відмовитися від своєї нагороди, ми призупинили нашу співпрацю з ним і відповідно до його побажань відсторонили його від змагань.

Враховуючи його дії та подальшу заяву, в якій відзначаються його навмисні спроби ввести нас в оману, і, отже, визнання недійсним гарантій, які він надав, ми більше не відчуваємо, що здатні вести з ним змістовний і конструктивний діалог”.

У заяві йдеться, що організатори визнають “важливість цієї теми та її вплив на створення іміджу сьогодні”.



“Хоча елементи штучного інтелекту актуальні в мистецькому контексті створення зображень, нагороди завжди були і залишатимуться платформою для відстоювання досконалості та майстерності фотографів і художників, які працюють у медіа”, — додала Всесвітня організація фотографії.

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