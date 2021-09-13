Люди кричали і стікали кров'ю: у США від вибуху обвалився триповерховий житловий будинок

Люди кричали і стікали кров'ю: у США від вибуху обвалився триповерховий житловий будинок

Незадовго до інциденту до місцевої комунальної службу надійшов дзвінок щодо сильного запаху газу.

В американському штаті Джорджія в неділю, 12 вересня, внаслідок вибуху в передмісті Атланти частково обвалилася триповерхова будівля, а чотири людини постраждали.

Про це повідомляє The Associated Press.

Причина вибуху поки невідома, однак, за словами заступника начальника пожежно-рятувальної служби округу Декалба Мелвіна Картера, незадовго до інциденту до місцевої комунальної службу надійшов дзвінок щодо сильного запаху газу.

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Рятувальники вже обшукали 90% будівлі і зараз зайняті зміцненням решти комплексу для продовження пошуків ймовірних жертв обвалення.

Капітан пожежної охорони Джейсон Деніелс сказав, що дві людини зникли безвісти і, можливо, перебували в одній з трьох повністю зруйнованих квартир, в які надзвичайники поки не змогли проникнути через нестабільність конструкції.

Водночас телеканал WSB-TV з посиланням на співробітників пожежної служби повідомив, що двох згаданих осіб знайшли неушкодженими. Мешканців сусідніх будинків евакуювали.

21-річна водійка Amazon Шантель Джефферсон припаркувала свій фургон просто біля постраждалої будівлі і збирала пакети, коли почула "сильний вибух", а дерева та сміття почали падати на її автомобіль. За її словами, люди вибігали з будинку, кричачи і стікаючи кров'ю від отриманих травм.

"Я була всього в декількох дюймах від нього. Я б підірвалася, - поділилася дівчина. - Я просто щаслива, що не потрапила туди".

За попередніми даними, постраждалі отримали легкі травми, загрози їхньому життю немає.

Раніше в американському штаті Флорида ідентифікували останню жертву обвалення 12-поверхівки у Серфсайді поблизу Маямі, яке сталося 24 червня. Загалом внаслідок інциденту загинули 98 людей.

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