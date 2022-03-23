Люди перешкоджають постачанню зброї: опозиціонерка повідомила про партизанський рух у Білорусі

Білоруська блогерка, опозиціонерка Тетяна Мартинова розповіла подробиці.
Білоруська блогерка, опозиціонерка Тетяна Мартинова розповіла в інтерв'ю виданню OBOZREVATEL про партизанський рейковий рух у Білорусі.
За її словами, в Білорусі люди перешкоджають постачанню зброї.
"Це правда, рейкова війна йде, включаючи людей, які працюють із документами. Тому що питання не лише у тому, щоб щось зіпсувати, а й у тому, щоб про це доповісти демократичним силам, які цю інформацію поширюють далі. Партизанська війна, звичайно, не в тому обсязі, в якому нам хотілося б. Але вона триває. Є ще сміливі білоруси усередині країни", - сказала Мартинова.
Нагадаємо, білоруські солдати не особливо хочуть воювати проти України.
Путін грошами намагається втягнути білорусів у війну.
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