Люди підлетіли на кілька метрів: в Німеччині водій автомобіля в’їхав у натовп під час популярного автошоу

Попередньо, причиною інциденту стала технічна несправність.
У Німеччині водій автомобіля в’їхав у натовп відвідувачів автошоу Street Mag Show. Внаслідок інциденту постраждали п’ять людей.
Про це пише DW.
Як стало відомо, аварія сталася під час виставки автомобілів в рамках американского автошоу Street Mag Show - постраждалих підкинуло на кілька метрів у повітря. Попередньо, причиною інциденту стала технічна несправність. В поліції заявляють, що аварія не має відношення до терористичного акту.
Під час інциденту водій транспортного засобу намагався загальмувати та витягнути кулю запалення з авто, але машина все одно продовжила рухатися.
Нагадаємо, що Німеччина готова захищати Польщу від "вагнерівців".
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