"Люди плакали, просили нікуди їх не везти": Білорусь силоміць перекинула пів тисячі мігрантів до кордону з Литвою

"Люди плакали, просили нікуди їх не везти": Білорусь силоміць перекинула пів тисячі мігрантів до кордону з Литвою

Мігранти розбили табір біля литовського кордону, поруч з Капчаместською пущею біля села Кадиш.

Мігранти з одного з таборів на кордоні з Польщею заявили, що білоруські військові силоміць перевезли їх до кордону Литви. Серед них, зокрема, молоді чоловіки, жінки, люди похилого віку і діти до 12 років, наймолодшому - п'ять місяців.

Про це повідомляє Delfi.

"Тих, хто був не в центрі табору, посадили у великі машини, всіх - дітей, сім'ї, 500 осіб. Веліли сідати, сказали, що повезуть до Польщі. Люди плакали, просили нікуди їх не везти, не відокремлювати від табору і близьких. Тоді білоруські прикордонники стали стріляти в повітря. Нас посадили в машини і близько години кудись везли", - сказали вони журналістам.

Нагадаємо:

Міграційна криза на білоруському кордоні загострилась цього літа після того, як ЄС наклав санкції на Лукашенка та його оточення. У відповідь білоруська влада збільшила кількість рейсів до країн Близького Сходу та Африки і почала звозити звідти тисячі людей, які потім з Білорусі намагаються потрапити до Європи.

Напередодні кілька сотень нелегалів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі. Варшава стягнула до кордону понад 12 тисяч військових.

з Білорусі до Польщі. Варшава стягнула до кордону понад 12 тисяч військових. Тим часом ЄС готує новий – уже п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка. До "чорного списку" потраплять білоруські посадовці, причетні до організації незаконного потоку мігрантів.

Новини світу: Євросоюз готує п`ятий пакет санкцій проти режиму в Білорусі

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