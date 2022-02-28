"Люди Путіну вже не потрібні": російський журналіст Юрій Дудь зажадав зупинити війну в Україні

Популярний блогер спробував пояснити, чому в Росії лідери думок найчастіше мовчать.

Російський блогер та журналіст Юрій Дудь засудив вторгнення Кремля до України та зажадав зупинити кровопролиття.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

У своєму посту популярний блогер спробував пояснити, чому в Росії лідери думок найчастіше мовчать і не висловлюються у бік політиків і, зокрема Путіна.

“У Росії відбувається щось несправедливе — ти хочеш про це висловитись, але боїшся, бо живеш у репресивній державі. Люди Путіну вже давно не потрібні. Це було ясно і так, але зараз ще й зарифмувалося нескінченними нарадами за кілометровим столом: навіть найближчі соратники, навіть у розпал найтяжчої війни не наближаються до національного лідера та отримують ядерні накази з іншого кінця кабінету”, — написав Юрій Дудь.

Він також додав, що кремлівська влада “сакралізувала День Перемоги”, проте вже кілька днів скручує та відправляє під адмінарешт людей, які виходять на мітинги із плакатами “Ні війні”.

“Не знаю, чи є ще люди, які мають на Путіна хоч якийсь вплив, але, скажімо, є. Не знаю, як вони зараз засинають і прокидаються і що тренують між пробудженням та сном. Але всім їм хочеться нагадати одне: людська гідність зараз не в Кримських мостах і не в перемогах у Лізі чемпіонів. Гідність у тому, щоб висловити вашому начальнику свою позицію та пояснити йому, що за катастрофа відбувається зараз. Ця війна має бути негайно закінчена”, — підсумував Дудь.