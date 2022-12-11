"Люди у формі ходять будинками і фотографують": у Польщі навчання військових наробило галасу

Місцеві сприйняли військових за шахраїв.
У Польщі на околицях міста Оструда, що на півночі країни, сталося непорозуміння із військовими, які у межах навчань проводили планові заходи з огляду місцевості. Жителі дуже стривожилися і сприйняли їх за шахраїв.
Про це пишуть польські ЗМІ.
Спершу муніципальна служба в Лідзбарку-Вармінському попередила людей, що на околицях польського міста нібито почали з'являтися шахраї, які видають себе за військових. У повідомленні йшлося, що чоловіки одягнені у форму та чорні кепки, входили до будинків, фотографували та розпитували про нерухомість.
"Ми застерігаємо від впуску таких людей до будинку та підписання будь-яких документів. У разі сумнівів, прохання повідомити в поліцію. Армія та поліція не проводять жодних подібних дій. Закликаємо вас бути пильними", - йшлося в повідомленні центру кризового управління.
Стурбовані мешканці швидко передавали інформацію один одному. Справа набула розголосу і в неї втрутилися військові. Вони пояснили, що сталося непорозуміння.
У селах справді з'явилися солдати, і збирання інформації про нерухоме майно є їхнім рутинним завданням. Військові кажуть, що були переконані, що мешканців було поінформовано про їхню діяльність.
"Це було передбачено на випадок виникнення "гіпотетичної ситуації збройного конфлікту", щоб жителі знали, як поводитися в надзвичайній ситуації. Дійшовши до окремих будинків ( потрібно було перевірити близько 80), окремі жителі були здивовані візитом солдатів", - каже пані майор Магдалена Косчинська з 16-ї механізованої дивізії.
Вона запевнила, що жителі розповсюдили неправдиву інформацію, і, за її словами, "солдати не входили до жодної оселі без згоди власника, а також не робили фото без дозволу. Крім того, жодних документів на підпис про передавання нерухомого майна армії не подавалося".
Також військова додала, що солдати будуть й надалі з'являться у різних місцях у тренувальних цілях.
Нагадаємо, у Польщі чоловікам почали розсилати виклики на військові навчання 2023 року. Один із місцевих отримав виклик і наголошує, що він звичайний цивільний і його єдиним зв'язком з армією була військова комісія.
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